Cina: attività tradizionali in vista del Dragon Boat Festival (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni bambini partecipano a un’esibizione della danza del drago in una scuola dell’infanzia a Yantai, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 17 giugno 2026. Diverse attività si sono svolte in tutta la Cina per accogliere l’imminente Duanwu Festival, o Dragon Boat Festival, che quest’anno cade il 19 giugno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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