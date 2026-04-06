Cina: attività in tutto il Paese per la Festa di Qingming (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 5 aprile 2026, mostra persone che rendono omaggio ai martiri in un cimitero dei martiri a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei. Le persone in tutto il Paese ieri hanno preso parte a varie attività per rendere omaggio ai martiri durante la Festa di Qingming, o Giornata della pulizia delle tombe.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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