Cina: attività culturali e turistiche animano le vacanze per Festa nazionale (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti camminano su un ponte pedonale sospeso tra i monti Yimeng, nella città di Linyi, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 7 ottobre 2026. In tutto il Paese, le persone si divertono partecipando a varie attività ed eventi culturali e turistici durante le vacanze per la Festa nazionale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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