di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Non è uno scandalo sessuale. O almeno, non è questo il punto. La vicenda di Jensen Huang, fondatore di Nvidia, riguarda qualcosa di infinitamente più serio di una relazione extraconiugale: la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, la possibile penetrazione dell’intelligence cinese nel cuore dell’industria americana dell’intelligenza artificiale e il rapporto sempre più ambiguo tra potere politico e potere economico.

Donald Trump, invece, ha trattato il caso quasi come una scappatella da perdonare. Ha persino pubblicato sui social un’immagine creata con l’intelligenza artificiale in cui Huang appare come la vittima di un attentato, colpito da un reggiseno rosso. Una trovata grottesca che riduce a una commedia sessuale quello che potrebbe essere uno dei più gravi scandali di sicurezza nazionale dell’industria tecnologica americana. Non siamo davanti a una semplice storia di infedeltà coniugale, ma al sospetto che l’intelligence cinese sia riuscita a penetrare nel cuore della tecnologia più strategica degli Stati Uniti.

Secondo il New York Times, Alice Huang, la donna con cui il fondatore di Nvidia aveva una relazione, avrebbe mantenuto contatti per oltre un anno con un funzionario del Ministero della Sicurezza dello Stato cinese. La sua società, Megaspeed, è inoltre coinvolta in un’indagine federale sul possibile trasferimento illegale in Cina dei semiconduttori più avanzati. Non è dimostrato ancora che Jensen Huang fosse consapevole di un’operazione di spionaggio, né che abbia personalmente violato la legge. Proprio per questo, però, la questione richiede accertamenti indipendenti, non assoluzioni presidenziali.

Il fatto politicamente più inquietante è un altro: secondo il quotidiano newyorkese, Trump era stato informato almeno due volte dei sospetti dell’intelligence. Eppure ha continuato a considerare Huang un alleato prezioso, portandolo con sé anche nei rapporti diplomatici con la Cina. Adesso il presidente è intervenuto direttamente per favorirne il ritorno alla guida di Nvidia, undici giorni dopo le dimissioni.

Ha incaricato il vicepresidente JD Vance di facilitare i contatti con il consiglio d’amministrazione, offrendo rassicurazioni sull’assenza di rischi per la sicurezza nazionale. Il mercato ha festeggiato: le azioni Nvidia sono balzate a Wall Street di oltre il 30 per cento.

L’economista di Berkley Robert Reich, ex ministro del lavoro di Bill Clinton, individua proprio qui il problema: Huang era diventato troppo importante per fallire. Nvidia è indispensabile all’industria dell’intelligenza artificiale, l’intelligenza artificiale è diventata fondamentale per Wall Street e Wall Street è uno dei principali strumenti con cui Trump misura il successo della propria presidenza.

Il risultato è un cortocircuito tra interesse nazionale, interesse economico e responsabilità individuale. Reich osserva che, quando un dirigente diventa abbastanza ricco, influente e indispensabile ai mercati, le normali regole sembrano perdere efficacia. Solleva inoltre interrogativi sull’indipendenza delle indagini e sulla possibilità che l’intervento politico abbia condizionato le decisioni del consiglio d’amministrazione.

È una delle contraddizioni più profonde del trumpismo, anche nella sua fase di declino politico dopo la sconfitta alle elezioni di metà mandato. Ai vertici del potere, la responsabilità rischia di diventare un concetto negoziabile: chi è considerato indispensabile può ottenere subito il perdono e la seconda chance prima ancora che tutte le domande abbiano ricevuto risposta. Così, con Trump, gli Stati Uniti rischiano di diventare la società degli irresponsabili: responsabili di nulla, capaci di tutto. Quando la sicurezza nazionale finisce subordinata alla necessità di rassicurare Wall Street, il problema non riguarda più soltanto Jensen Huang. Riguarda il declino degli Stati Uniti come Stato di diritto e, con esso, anche della fiducia su cui si regge un mercato sano e responsabile.

– Foto Ipa Agency –

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