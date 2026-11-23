ROMA (ITALPRESS) – Colpita da droni ucraini una corvetta lanciamissili russa nel porto di Bengasi, nella regione libica orientale della Cirenaica. Una seconda nave, un mercantile, era stata colpita domenica al largo della costa.

Intanto sale il bilancio delle vittime dell’attacco di un drone russo a un edificio di cinque piani a Dymer, nella regione di Kiev. Secondo quanto riportato dai media locali ci sarebbero almeno 15 morti mentre si continua a scavare tra le macerie.

ZELENSKY RIVENDICA GLI ATTACCHI A NAVI RUSSE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l’attacco condotto con sette droni navali contro due navi russe nelle acque della Libia, annunciando l’affondamento della corvetta Merkury e il danneggiamento del mercantile MV Angara. In un messaggio pubblicato su X il 23 novembre, il capo dello Stato ha definito l’incursione “un’operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra della Russia”, ringraziando il Servizio di sicurezza ucraino e le altre componenti delle forze armate coinvolte. “Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti”, ha affermato, precisando che la Merkury, entrata in servizio nel 2023, sarebbe stata affondata nonostante i tentativi russi di respingere l’attacco. Secondo Zelensky, nell’azione è stato distrutto anche un elicottero Ka-27, mentre la Angara, indicata da Kiev come nave impiegata per trasportare armamenti, è stata colpita.

L’operazione è stata localizzata al largo della costa libica, dove ieri, 22 novembre, era stata segnalata un’esplosione presso la base navale di Bengasi. Le autorità dell’amministrazione orientale libica avevano riferito di un incendio a bordo di un’unità russa, annunciando un’indagine congiunta con Mosca e denunciando una violazione della sovranità nazionale. Immagini satellitari diffuse da Vantor mostrano la corvetta capovolta e in gran parte sommersa presso il molo, confermando i gravi danni subiti. La rivendicazione segna un’estensione attestata delle operazioni ucraine contro obiettivi navali russi nel Mediterraneo, lontano dal Mar Nero. “Continuiamo le nostre operazioni nelle acque designate”, ha avvertito Zelensky, senza fornire dettagli sulle basi di partenza dei droni.

PARLAMENTO LIBICO “NO AL PAESE COME ARENA RUSSIA-UCRAINA”

Il Parlamento libico ha ribadito che il Paese non è parte del conflitto russo-ucraino e ha respinto la possibilità che il territorio o le acque territoriali diventino un’arena per regolamenti di conti o scontri tra potenze straniere. Secondo quanto dichiarato dalla Camera dei Rappresentanti libica in un comunicato ufficiale, la presa di posizione giunge in seguito agli attacchi che hanno colpito una nave russa e una commerciale nel porto di Bengasi. L’istituzione ha sottolineato che la sovranità nazionale e l’inviolabilità delle infrastrutture sono diritti garantiti dal diritto internazionale. Ha inoltre chiesto di completare le indagini tecniche per accertare le responsabilità, riservandosi il diritto di intraprendere azioni legali e diplomatiche. Infine, il Parlamento libico ha esortato tutte le parti regionali e internazionali a rispettare l’indipendenza del Paese, sottolineando che l’unificazione del potere esecutivo e il controllo del territorio rappresentano una priorità assoluta per prevenire il coinvolgimento in conflitti esterni.

HAMMAD CHIEDE INDAGINE ONU SU ATTACCHI A BENGASI

Il primo ministro del governo libico con sede a Bengasi, Osama Hammad, ha presentato un esposto formale all’Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza dell’ONU per chiedere un’indagine internazionale sugli attacchi alle navi russa e maltese al largo della città. Secondo quanto dichiarato dal governo di Bengasi in un comunicato ufficiale, la richiesta mira ad accertare le responsabilità e a proteggere la sovranità nazionale. L’esposto sollecita un’indagine sui sospetti legati all’uso di strutture nella Libia occidentale per preparare e lanciare i droni. Hammad ha inoltre chiesto di verificare la presenza di elementi o esperti ucraini nel Paese, richiedendo al governo di Kiev un chiarimento ufficiale sulle loro attività. La denuncia esige di identificare i responsabili e garantire che i porti libici non vengano usati per conflitti esterni, riservandosi il diritto di chiedere risarcimenti per la tutela delle infrastrutture e degli investimenti.

AMBASCIATORE RUSSO ACCUSA KIEV PER ATTACCHI A BENGASI

L’ambasciatore russo in Libia, Haidar Aganin, ha dichiarato che Mosca valuterà come rispondere agli attacchi contro due navi russe nel porto di Bengasi, accusando direttamente l’Ucraina di aver aperto nuovi fronti marittimi lontani dal conflitto principale. Secondo quanto dichiarato dal diplomatico in un’intervista a RT, Kiev starebbe cercando di estendere le ostilità nel Mar Baltico e nel Mediterraneo. Aganin ha inoltre accusato i partner occidentali dell’Ucraina di fornire supporto logistico e di intelligence per queste operazioni. Le dichiarazioni giungono all’indomani degli attacchi che hanno colpito una nave russa e una commerciale maltese al largo di Bengasi, episodi che hanno portato il governo locale a chiedere un’indagine congiunta con Mosca e il Parlamento libico a respingere qualsiasi coinvolgimento del Paese in conflitti esterni.

CONSIGLIO SICUREZZA LIBICO CONDANNA ATTACCO A BENGASI

Il Consiglio di Sicurezza Nazionale libico ha condannato l’attacco militare condotto con droni ucraini contro una nave russa nel porto di Bengasi. Secondo quanto dichiarato dal Consiglio di Sicurezza Nazionale libico in un comunicato ufficiale, l’attacco ha colpito le acque territoriali del Paese. L’istituzione ha sottolineato che il territorio, lo spazio aereo e le acque libiche non devono essere utilizzati per attività militari da parte di altre nazioni. Il Consiglio ha affermato che la Libia si riserva il diritto di rispondere con tutti i mezzi per proteggere la propria sovranità, l’incolumità dei cittadini e le risorse del popolo. Ha inoltre elogiato la prontezza delle forze armate e le loro capacità di prevenire simili violazioni. La nota precisa infine che il popolo libico non permetterà che il proprio territorio diventi un corridoio per guerre internazionali che ne minacciano l’indipendenza.

– foto di repertorio IPA Agency –

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