ROMA (ITALPRESS) – Le operazioni militari israeliane hanno contaminato aria, suolo e acqua in quasi tutta la Striscia di Gaza, esponendo la popolazione a sostanze tossiche con conseguenze potenzialmente gravi per la salute anche delle generazioni future. È quanto denuncia un rapporto di Oxfam e del Conflict and Environment Observatory (Ceobs), secondo cui circa il 78% del territorio è stato direttamente interessato dalle operazioni militari e sono presenti indicatori di potenziale contaminazione in oltre il 99% della Striscia. Tra le sostanze individuate figurano metalli pesanti, residui di esplosivi, amianto, diossine e contaminanti biologici. L’analisi, basata su immagini satellitari, dati scientifici e fonti aperte, segnala una situazione particolarmente critica per le risorse idriche e i sistemi fognari. Nel luglio 2026, coliformi fecali sono stati rilevati nel 19% dei 79 pozzi sotterranei esaminati, contro il 2% del 2021. Soltanto il 19% delle stazioni di pompaggio delle acque reflue è ancora funzionante e ogni giorno circa 40.000 metri cubi di liquami non trattati finiscono nel Mediterraneo. Secondo le stime dell’Onu, le operazioni militari, durante le quali sono state usate 200.000 tonnellate di esplosivi, liberando un’energia pari a 13 bombe nucleari usate a Hiroshima, hanno inoltre prodotto oltre 61 milioni di tonnellate di macerie, potenzialmente contenenti materiali pericolosi.

I rischi maggiori di contaminazione – secondo il rapporto – riguardano Gaza City, Khan Younis, Rafah, Jabalia e la strada Salah al-Din. Le polveri provenienti dagli edifici distrutti e dalla combustione dei rifiuti possono provocare problemi respiratori, aggravare l’asma e causare danni polmonari, soprattutto nei bambini. Anche le falde e i terreni agricoli risultano esposti, con possibili conseguenze sulla sicurezza dell’acqua potabile e delle future coltivazioni. “Le persone a Gaza non possono né allontanarsi né proteggersi adeguatamente dalla contaminazione”, ha dichiarato Amitabh Behar, direttore esecutivo internazionale di Oxfam, sottolineando che bambini e donne in gravidanza sono tra i gruppi più vulnerabili. L’organizzazione avverte inoltre che la ricostruzione rischia di procedere senza una valutazione ambientale completa, anche a causa delle restrizioni all’accesso di esperti e attrezzature per i campionamenti. Oxfam chiede quindi l’accesso indipendente alla Striscia per valutare l’entità dell’inquinamento e avviare interventi di bonifica, da affiancare alla ricostruzione. L’organizzazione sollecita inoltre finanziamenti per un programma di risanamento guidato dai palestinesi e invita gli Stati a interrompere i trasferimenti di armi utilizzabili per gravi violazioni del diritto internazionale.

– foto IPA Agency –

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