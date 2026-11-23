TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – “La Libia non deve diventare il campo in cui si scontrano Stati Uniti e Russia”. Lo ha dichiarato a Italpress il generale di brigata Adel Abdelkafi, ex militare libico ed esperto militare e strategico, il quale ha commentato gli attacchi subiti ieri al largo di Bengasi dalle navi russe da parte di droni ucraini. Secondo Abdelkafi, la Russia ha realizzato in Libia circa sei basi militari. Si trovano nell’area di Al-Rajma, sede del quartier generale di Khalifa Haftar, nelle regioni orientali e sud-orientali del Paese. Mosca ha rifornito queste basi e ha schierato unità navali davanti a Bengasi e nel porto di Tobruk. “Dal punto di vista militare la presenza russa è diventata un obiettivo”, ha spiegato l’esperto, indicando come possibili avversari “gli Stati Uniti, che sostengono l’Ucraina“. A suo giudizio il conflitto tra Kiev e Mosca è “una guerra americana ed europea contro la Russia”, con l’obiettivo di ridurne le capacità economiche. Abdelkafi ha aggiunto che Kiev, con “armi e coordinate fornite dagli Usa” su basi e unità navali, ha inflitto a Mosca “perdite molto pesanti”.

L’esperto ha osservato che gran parte del mondo “è ormai teatro di guerre”, ma l’attenzione si concentra soprattutto sulle aree in cui è presente la Russia, come Siria e Libia. Quest’ultima si trova in una posizione aperta sul Mediterraneo, ha ricordato l’esperto militare, e Mosca ha rafforzato la sua presenza nell’area di Bengasi con unità navali, difese aeree e altri equipaggiamenti. Abdelkafi ha ricordato che una nave (non militare) era già stata colpita da droni al largo delle acque libiche. Ha riferito anche di “indiscrezioni” sulla presenza a Tripoli di forze ucraine che prenderebbero di mira le unità russe. Negli ultimi due giorni, ha proseguito, c’è stato “un attacco diretto” contro la Russia.

Secondo l’esperto, ciò riduce la forza militare russa ma comporta anche il rischio che la Libia diventi zona di conflitto tra Mosca e Washington, con l’alleata Ucraina. Negli scontri sarebbero morte circa 11 persone, due libici e gli altri russi. Mosca avrebbe inviato a Bengasi un aereo cargo Ilyushin Il-76 per riportare in patria le salme. “Da libico, rifiuto totalmente che il mio Paese diventi una zona di conflitto”, ha affermato Abdelkafi, invitando le parti politiche e militari responsabili a dichiarare il loro rifiuto di questi scontri e a impedire la presenza militare russa sul territorio. Ha precisato che il rapporto con Mosca dovrebbe restare “di amicizia, come tra tutti gli Stati”. L’esperto ha concluso con un appello ai leader politici, perché si muovano insieme all’Onu e al Consiglio di Sicurezza per ottenere l’uscita della Russia dalla Libia. “Così la Libia non sarà il campo di una guerra tra gli Stati Uniti, tramite l’Ucraina, e la Russia”, ha detto.

– foto Abdelkafi –

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