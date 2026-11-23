LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – La polizia di Manchester sta proseguendo le indagini per chiarire l’episodio che ha costretto all’evacuazione di circa 12 mila spettatori ad un concerto a causa del rilascio di una sostanza irritante sconosciuta. Secondo i media locali, le autorità si concentrano per ora sulla ricerca delle cause di “un incidente”, senza citare altre ipotesi. Circa 50 spettatori sono stati nel frattempo posti sotto osservazione per dei controlli mentre una persona è stata ricoverata. Secondo la ricostruzione della polizia, l’incidente è avvenuto ieri sera alla Co-op Live Arena di Manchester, dove durante il concerto del rapper statunitense Don Toliver è stata rilasciata una sostanza ancora non identificata. L’allarme è scattato poco dopo le 22, quando sono state segnalate persone tra la folla colpite dagli effetti della sostanza. Le forze dell’ordine hanno inizialmente ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, per poi escluderlo successivamente. Non sono stati segnalati feriti gravi.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).