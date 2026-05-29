Si è insediato il nuovo sindaco di Venezia Simone Venturini

VENEZIA (ITALPRESS) – Questa mattina nella sala stucchi della sede municipale di Ca’ Farsetti a Venezia si è svolto il passaggio di consegne tra il sindaco uscente Luigi Brugnaro e il sindaco eletto Simone Venturini. Dopo il saluto del picchetto d’onore degli uomini del Comando della Polizia Locale si è svolta la cerimonia con il passaggio della fascia di primo cittadino tra Brugnaro e Venturini.

A prendere la parola per primo il sindaco uscente: “Ho portato questa fascia con tanta dedizione ma oggi è con grande onore e con grande piacere che la affido a Simone che credo sia il miglior sindaco che Venezia possa avere. Non ho dubbi che sarà un grande primo cittadino per tutti. Colgo l’occasione per ringraziare ancora i dipendenti, i direttori di area e i vertici delle società partecipate: persone competenti che affido al nuovo sindaco con il quale, non ho dubbi, lavoreranno in sintonia per il benessere di tutta la città”.

Con la fascia indossata è intervenuto il primo cittadino Venturini: “Ringrazio il sindaco Brugnaro, una persona che ho sempre considerata amica e con la quale abbiamo intrapreso questa sfida 11 anni fa. Da oggi mi accingo a servire la mia città dove vivo, dove sono nato e cresciuto. Per i prossimi cinque anni la amministrerò con vicinanza al territorio portando avanti una eredità importante in termini di azioni e investimenti. Sento il peso delle aspettative che i veneziani mi hanno consegnato votandomi: da oggi sarò il sindaco di tutti, di quelli che mi hanno votato e quelli che non lo hanno fatto e terrò fede alle tante speranze, sogni, fragilità, istanze che mi sono state portate dai cittadini. Il mio primo impegno è di lavorare ogni giorno per Venezia, perché non ho dubbi che se lo faremo tutti assieme in armonia la renderemo sempre più grande”.

-Foto Comune di Venezia-

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