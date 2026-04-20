Cina: arte e cultura protagoniste al Sanyuesan Festival (1)

WANGMO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti danzano a un evento per celebrare il Sanyuesan Festival nella contea di Wangmo, nella prefettura autonoma Bouyei e Miao di Qianxinan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 19 aprile 2026. Il Sanyuesan Festival è una festa tradizionale celebrata il terzo giorno del terzo mese lunare da vari gruppi etnici della Cina. Quest’anno ricorre il 19 aprile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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