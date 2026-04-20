Cina: a Tianjin oltre 10.000 interventi chirurgici con i robot da Vinci (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei medici eseguono un intervento chirurgico su un paziente al Cancer Institute & Hospital dell’Università medica di Tianjin, nel nord della Cina, il 19 aprile 2026. Negli ultimi anni, il Cancer Institute & Hospital dell’Università medica di Tianjin ha continuato a rafforzare le proprie competenze nel campo della chirurgia mini-invasiva. Attualmente l’ospedale dispone di tre robot chirurgici da Vinci e ha eseguito oltre 10.000 interventi con questo metodo, dando vita a un sistema multidisciplinare di trattamento mini-invasivo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).