Cina: apre in via sperimentale l’Eastern Acropolis a Tianjin (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone posano per delle foto all’Eastern Acropolis nella Binhai New Area a Tianjin, nella Cina settentrionale, l’11 ottobre 2026. L’Eastern Acropolis, un complesso culturale e turistico nell’antica cittadina di Beitang a Tianjin, è entrata in funzione domenica in via sperimentale. Il complesso, realizzato sulla base delle infrastrutture originarie della cittadina e incentrato sulla storia e sulla cultura di Tianjin, offre ai visitatori spettacoli immersivi, esperienze culturali, negozi specializzati e opportunità per il tempo libero.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)