PECHINO (CINA) (XINHUA) – Un portavoce militare cinese giovedì ha esortato la comunità internazionale a collaborare per prevenire la rinascita del militarismo giapponese.

Zhang Xiaogang, portavoce del ministero della Difesa Nazionale, ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa, rispondendo a una domanda dei media riguardo alle recenti azioni in ambito militare da parte del governo giapponese e alle dichiarazioni dei suoi funzionari.

Le critiche della comunità internazionale, compresi i Paesi del Sudest asiatico, nei confronti delle mosse negative del Giappone in ambito militare e della sicurezza sono state forti e costanti, ha affermato Zhang.

Il funzionario ha aggiunto che, invece di pentirsi per i propri crimini storici e mantenere prudenza nel rafforzamento militare, il Giappone ha inventato varie scuse per accelerare la propria espansione militare, esportando in modo sfacciato armi distruttive e persino invocando l’armamento nucleare, sfidando l’opposizione globale.

Tali azioni, ha sottolineato Zhang, mettono ulteriormente in luce le sinistre intenzioni delle forze di destra giapponesi di promuovere la rimilitarizzazione e la rinascita del militarismo.

“Tutti i Paesi e i popoli amanti della pace devono smascherare le reali intenzioni del governo giapponese, collaborare per impedire la rinascita del militarismo giapponese, sostenere l’ordine internazionale del dopoguerra e difendere la pace e la stabilità nella regione e nel mondo”, ha concluso Zhang.

