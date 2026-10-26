WUHU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone, mostra alcuni tecnici del settore elettrico al lavoro in un cantiere del progetto di trasmissione in corrente continua a tensione ultraelevata (UHVDC) a ±800 kV lungo il fiume Yangtze a Wuhu, nella provincia dell’Anhui, nella Cina orientale, il 26 ottobre 2026. Nell’ambito del progetto, oggi sono stati completati i lavori di tesatura dei conduttori su grande campata attraverso il fiume Yangtze a Wuhu. Il progetto ha una lunghezza totale di 2.370 chilometri e si estende dalla provincia del Gansu, nella Cina nord-occidentale, alla provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. Una volta operativo, sarà in grado di trasmettere alla provincia dello Zhejiang oltre 36 miliardi di kWh di elettricità all’anno.

-Foto Xinhua-

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