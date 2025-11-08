Cina: alla CIIE esposti nuovi prodotti e tecnologie innovative per mobilità (3)

(251108) -- SHANGHAI, Nov. 8, 2025 (Xinhua) -- Visitors learn about a smart cockpit at the booth of Webasto at the Automobile and Smart Mobility exhibition area of the eighth China International Import Expo (CIIE) in east China's Shanghai, Nov. 8, 2025. The eighth CIIE showcased a range of new mobility products and innovative technologies, unfolding a diversified and multi-dimensional vision of future transportation. (Xinhua/Cai Xiangxin)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni visitatori si informano su un abitacolo intelligente allo stand di Webasto, nell’area espositiva dell’Automobile e Mobilità Intelligente dell’ottava China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nella Cina orientale, l’8 novembre 2025. Questa esposizione ha visto la presentazione di nuovi prodotti per la mobilità e tecnologie innovative, svelando una visione diversificata e multidimensionale del trasporto del futuro.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

