SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni visitatori si informano su un abitacolo intelligente allo stand di Webasto, nell’area espositiva dell’Automobile e Mobilità Intelligente dell’ottava China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nella Cina orientale, l’8 novembre 2025. Questa esposizione ha visto la presentazione di nuovi prodotti per la mobilità e tecnologie innovative, svelando una visione diversificata e multidimensionale del trasporto del futuro.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
