PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le strutture itineranti per la divulgazione scientifica in Cina, sostenute da continui sforzi governativi, hanno raggiunto complessivamente 664 milioni di persone, testimoniando l’impegno del Paese nel portare la scienza in ogni angolo del territorio, secondo i dati diffusi ieri dal China Science and Technology Museum.

Fino a maggio 2026, 832 set di mostre museali itineranti dedicate alla scienza e alla tecnologia erano state allestite su tutto il territorio nazionale, raggiungendo 257 milioni di persone, mentre 1.880 caravan dedicati alla scienza hanno coinvolto 407 milioni di persone, ha riferito il museo con sede a Pechino.

Il progetto dei musei itineranti dedicati alla scienza e alla tecnologia, avviato nel 2011 con il sostegno del governo, porta mostre modulari e trasportabili nelle regioni prive di musei scientifici permanenti. A complemento di ciò, il progetto dei caravan della scienza, avviato nel 2000, utilizza veicoli appositamente attrezzati per offrire mostre interattive, esperimenti scientifici pratici e attività didattiche in scuole, comunità, villaggi e persino nelle aree più remote.

Insieme, queste due iniziative costituiscono la spina dorsale del sistema cinese di divulgazione scientifica itinerante. Con un’ampia copertura, un’elevata mobilità e un uso efficiente delle risorse, sono diventate strumenti essenziali per il governo al fine di promuovere un accesso equo all’educazione scientifica e colmare il divario di alfabetizzazione tra aree urbane e rurali, secondo il museo.

Dal 2025, il museo ha avviato, sotto la guida del governo, un progetto di “sala modello per la divulgazione scientifica itinerante”, combinando strutture mobili con attività scientifiche di base e servizi di formazione, con tappe già effettuate nelle province del Jiangxi e dello Hunan.

Quest’anno, il museo ha avviato un “progetto di servizio mirato” per indirizzare risorse scientifiche di qualità verso le aree di base, nell’ambito di più ampi sforzi nazionali volti a rafforzare l’alfabetizzazione scientifica pubblica.

(ITALPRESS).