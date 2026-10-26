Cina: al via quinta sessione plenaria del 20esimo Comitato centrale del PCC

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 20esimo Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) ha aperto la sua quinta sessione plenaria a Pechino stamattina.

Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del PCC, ha presentato un rapporto di lavoro a nome dell’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC e ha illustrato un progetto di decisione del Comitato centrale del PCC su alcune importanti questioni riguardanti il rafforzamento con perseveranza del pieno e rigoroso autogoverno del Partito.

(ITALPRESS).