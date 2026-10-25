Trump “E’ il momento di decidere se fare un accordo con l’Iran o distruggerli”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ quasi giunto il momento di decidere se concludere un accordo con Teheran o riprendere gli attacchi. Devo prendere una decisione: li distruggo – il che sarebbe molto facile da fare – oppure trovo un accordo? Tutto qui”. Così il presidente Usa, Donald Trump, in una intervista a Fox News. “Non stiamo giocando”. Poi, parlando con i giornalisti prima di partire per Port Huron, in Michigan, ha sottolineato che “oggi non ci sarà alcun attacco” contro l’Iran.
– foto IPA Agency –
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