Cina: al via operazioni di prova nella base per panda giganti di Mianyang (2)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il panda gigante Feng Yi è fotografato presso la base di Mianyang del Centro cinese per la conservazione e la ricerca sul panda gigante (CCRCGP) nella città di Mianyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 29 dicembre 2025. La base del CCRCGP di Mianyang lunedì ha avviato le operazioni di prova per l’accoglienza dei visitatori.

La Cina ha inaugurato la base di Mianyang, che copre un’area di circa 120 ettari, nel Sichuan, per rafforzare l’allevamento dei panda, nonché la ricerca e la comunicazione internazionale sulla sua celebre specie autoctona, portando a cinque i siti del CCRCGP a livello nazionale.

