Cina: al via il Festival della pesca sul ghiaccio e neve a Songyuan (3)

SONGYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’8 gennaio 2026, mostra delle persone che partecipano alla cerimonia di apertura della 24esima edizione del Festival culturale e turistico della pesca e della caccia sul ghiaccio e sulla neve del lago Chagan a Songyuan, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin. Il festival si è aperto giovedì.

Qui vengono eseguite tecniche di pesca tradizionali, come la perforazione manuale del ghiaccio, l’uso di verricelli tirati da cavalli e il recupero delle reti sotto la superficie ghiacciata. La pesca sul ghiaccio del lago Chagan, patrimonio culturale immateriale nazionale, è diventata un importante simbolo della cultura del ghiaccio e della neve nel nord-est della Cina.

