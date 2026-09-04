Cina: al via a Tianjin la fiera delle industrie culturali e turistiche (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori fotografati durante la China Culture & Tourism Industries Expo a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 3 settembre 2026. La fiera, della durata di quattro giorni, ha preso il via qui ieri, con 10 aree espositive tematiche dedicate a mostrare modalità e scenari emergenti nello sviluppo delle industrie culturali e turistiche.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)