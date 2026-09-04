ROMA (ITALPRESS) – Alla recente ribalta per il sonoro 3-0 inflitto fuori casa alla Fiorentina, il Frosinone coltiva un rapporto speciale con un’effigie della Madonna di Lourdes restaurata col contributo della società e dei tifosi proprio mentre, lo scorso maggio, si concretizzava la promozione alla massima serie inaspettata all’inizio del campionato. Lo rivela l’ultimo numero in edicola di “Maria con te”, il settimanale mariano del Gruppo Editoriale San Paolo. Il simulacro, che era stato decapitato con un atto vandalico lo scorso 14 aprile, e la nuova edicola che lo accoglie davanti alla parrocchia di Santa Maria Goretti, sono stati benedetti dal vescovo Santo Marcianò il 16 maggio, tornato alla comunità con una decorazione di fiori gialloblu, i colori del club, presente all’evento coi massimi dirigenti. Anche i grani del rosario tra le dita della Vergine hanno gli stessi colori.

Per la concomitanza col felice ritorno con la matematica certezza del salto di categoria, la statua è stata subito ribattezzata dai tifosi la “Madonna della Serie A” e tanti di loro la vedono come una sorta di Protettrice della squadra. Il legame di calciatori e dirigenti frusinati con la parrocchia di Santa Maria Goretti, d’altra parte, è di vecchia data.

Lo conferma il parroco, don Massimiliano Lucchi, prossimo al ritorno a Verona, la diocesi d’origine:”Qui sono di casa, a partire dal presidente Stirpe: partecipano alle Messe di Pasqua e Natale e con molti di loro s’è creato un bellissimo rapporto. Tanti hanno voluto far battezzare i figli in questa chiesa, o hanno partecipato al corso prematrimoniale. Sono ragazzi straordinari”.

-Foto IPA Agency-

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