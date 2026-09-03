Crosetto sente l’omologo ucraino Khmara, ribadito il pieno sostegno a Kiev

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto oggi il mio primo colloquio in videoconferenza con il collega e ministro della Difesa ucraino Yevhenii Khmara. È stato un incontro estremamente cordiale nel quale ci siamo confrontati a lungo e in modo approfondito sulle principali problematiche e sugli ultimi sviluppi sul terreno. Abbiamo parlato anche della drammatica condizione della popolazione civile. L’ultimo mese è stato particolarmente duro per l’Ucraina, con un numero elevatissimo di vittime civili. Ho ricevuto il suo vivo ringraziamento per il sostegno che l’Italia continua ad assicurare all’Ucraina e al suo popolo. Gli ho ribadito che continueremo a fare la nostra parte, insieme agli alleati e alla comunità internazionale, per sostenere l’Ucraina e contribuire a costruire le condizioni per una pace giusta e duratura. Al termine abbiamo convenuto di mantenere un contatto costante e diretto”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

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