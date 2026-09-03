Imbarcazione di migranti alla deriva al largo delle Canarie, decine di morti

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Le autorità spagnole hanno soccorso una piccola imbarcazione a sud delle Isole Canarie. Secondo quanto riferisce Rtve, l’imbarcazione era da 26 giorni alla deriva. A bordo c’erano 128 persone, e solo 44 superstiti sono stati ritrovati per ora, oltre a 5 corpi senza vita. L’imbarcazione era salpata dal Gambia il 7 agosto. Le autorità spagnole sospettano che oltre 80 persone, tra cui un neonato, siano morte durante il periodo in cui la barca è rimasta alla deriva.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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