Imbarcazione di migranti alla deriva al largo delle Canarie, decine di morti

IPA65510759 - March 6, 2024.A 17-year-old rescued migrant dies devastated by burns on board of Sea Watch 5 humanitarian ship after authorities refuse medical evacuation.The crew of the Sea-Watch 5 rescues people off an overcrowded wooden boat in distress on 06.03.2024.

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Le autorità spagnole hanno soccorso una piccola imbarcazione a sud delle Isole Canarie. Secondo quanto riferisce Rtve, l’imbarcazione era da 26 giorni alla deriva. A bordo c’erano 128 persone, e solo 44 superstiti sono stati ritrovati per ora, oltre a 5 corpi senza vita. L’imbarcazione era salpata dal Gambia il 7 agosto. Le autorità spagnole sospettano che oltre 80 persone, tra cui un neonato, siano morte durante il periodo in cui la barca è rimasta alla deriva.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE