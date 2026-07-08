Cina: al via a Pechino la 25esima Conferenza su Internet (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una performance viene messa in scena prima della cerimonia di apertura della 25esima Conferenza cinese su Internet presso il Centro congressi nazionale cinese di Pechino, capitale della Cina, l’8 luglio 2026. L’evento ha preso il via qui oggi e proseguirà fino a venerdì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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