Cina: al via a Pechino la 25esima Conferenza su Internet (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni partecipanti alla 25esima Conferenza cinese su Internet provano dei prodotti di realtà virtuale presso il Centro congressi nazionale cinese di Pechino, capitale della Cina, l’8 luglio 2026. L’evento ha preso il via qui oggi e proseguirà fino a venerdì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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