HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una passeggera in arrivo attraversa i controlli di frontiera all’aeroporto internazionale Meilan, a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 27 marzo 2026. L’Hainan Free Trade Port (Ftp), il più grande porto di libero scambio al mondo per superficie, ha celebrato venerdì scorso il centesimo giorno di operazioni doganali speciali estese all’intera isola. Nel corso degli ultimi 100 giorni, il numero di passeggeri in arrivo esenti da visto è aumentato di oltre il 54% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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