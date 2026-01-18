Cina: al Museo Nazionale la mostra sulla civiltà dell’antico Shu (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice osserva teste in bronzo durante la mostra intitolata “La civiltà dell’antico Shu dei siti di Sanxingdui e Jinsha” al Museo Nazionale della Cina a Pechino, capitale della Cina, il 18 gennaio 2026. Con oltre 200 reperti (o set di reperti) rappresentativi della civiltà dell’antico Shu, la mostra si è aperta qui domenica e resterà in programma fino al 18 agosto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).