Cina: Airbus inaugura nuova catena di montaggio nel paese per aerei A320 (3)

TIANJIN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto mostra la cerimonia di inaugurazione della seconda catena di montaggio finale (FAL) di Airbus per gli aerei della famiglia A320, a Tianjin, nel nord della Cina, il 22 ottobre 2025. Mercoledì Airbus ha inaugurato la sua nuova catena di montaggio finale (FAL) per gli aerei della famiglia A320 nella città portuale di Tianjin, nel nord della Cina, la seconda di questo tipo sia in Cina che in tutta l’Asia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
