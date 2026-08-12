PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Air China inaugurerà, a partire dal 4 settembre, una nuova rotta che collegherà Pechino con Bucarest, capitale della Romania, e Zagabria, capitale della Croazia. Lo ha annunciato ieri la compagnia.
Il nuovo servizio collegherà il Beijing Capital International Airport con Zagabria via Bucarest, con voli previsti ogni lunedì, mercoledì e venerdì.
Il nuovo servizio segue l’inaugurazione, avvenuta a luglio, della rotta Pechino-Venezia di Air China, mentre la compagnia continua a ottimizzare la propria rete di collegamenti aerei europei e a potenziare le proprie capacità.
La compagnia serve attualmente 27 destinazioni in tutta Europa, operando quasi 260 voli ogni settimana.
(ITALPRESS).
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