Cina: Air China inaugura C919 sulla nuova rotta Yan’an-Pechino (2)

YAN’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il volo CA1279 di Air China riceve il saluto con getti d’acqua dopo l’arrivo all’aeroporto di Nanniwan a Yan’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 24 giugno 2026. Ieri Air China ha iniziato a impiegare il jet di linea C919, prodotto in Cina, su una nuova rotta che collega Pechino con Yan’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. Finora la compagnia ha aperto una dozzina di rotte aeree da Pechino verso vecchie basi rivoluzionarie come Jinggangshan, Zunyi e Yan’an, con l’obiettivo di offrire 260 voli alla settimana e dare slancio allo sviluppo di queste aree.

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(ITALPRESS)