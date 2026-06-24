Cina: addetti pattugliano ferrovia Qinghai-Xizang a Nagqu (2)

NAGQU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 18 giugno 2026, mostra un treno che passa accanto a una caserma della squadra per la protezione della ferrovia nel distretto di Seni a Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang.

Da quando la ferrovia Qinghai-Xizang è diventata pienamente operativa nel 2006, la squadra è di stanza a Nagqu, la città a quota più elevata della Cina. È responsabile di un tratto di binari lungo 25 chilometri, con compiti che includono l’individuazione di potenziali pericoli, la prevenzione dell’ingresso di persone e bestiame nell’area ferroviaria e la partecipazione alle operazioni di soccorso dopo incidenti lungo la linea. Per 20 anni, i suoi membri hanno superato le sfide dell’alta quota e delle dure condizioni meteorologiche. Durante l’intensa stagione della pastorizia, aiutano anche i pastori locali a tosare le pecore e a riparare le recinzioni.

Nel corso degli anni, le loro condizioni di vita sono migliorate in modo significativo. Le tende sono state sostituite da edifici dotati di acqua corrente, elettricità e riscaldamento. Lungo il percorso di pattuglia sono stati costruiti anche rifugi. La storia di questa squadra è solo un esempio: lungo la ferrovia Qinghai-Xizang, innumerevoli addetti alla protezione ferroviaria salvaguardano la sicurezza dei passeggeri con il loro duro lavoro.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).