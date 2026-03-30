Cina: ad Hanzhong 15 itinerari turistici a tema floreale tra gastronomia e cultura (3)

HANZHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano un’area panoramica nel villaggio di Huangtang della città di Hanzhong, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 27 marzo 2026.
Con la fioritura della colza in tutta Hanzhong, la città ha lanciato 15 itinerari turistici a tema floreale, integrando nell’offerta turistica gastronomia locale, campeggio, spettacoli del patrimonio culturale immateriale e percorsi artistico-didattici, favorendo lo sviluppo della locale “economia floreale”.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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