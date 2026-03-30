Cina: ad Hanzhong 15 itinerari turistici a tema floreale tra gastronomia e cultura (1)

HANZHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto realizzata con drone il 28 marzo 2026 mostra delle persone in visita ai campi di fiori di colza nel villaggio di Chencun della città di Hanzhong, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi.
Con la fioritura della colza in tutta Hanzhong, la città ha lanciato 15 itinerari turistici a tema floreale, integrando nell’offerta turistica gastronomia locale, campeggio, spettacoli del patrimonio culturale immateriale e percorsi artistico-didattici, favorendo lo sviluppo della locale “economia floreale”.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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