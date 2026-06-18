LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino tiene in mano una scarpina a testa di tigre cucita a mano nel villaggio di Xucun, contea di Shexian della città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, l’11 giugno 2026. Da generazioni a Xucun, un villaggio che vanta una storia di oltre 10 secoli, genitori e anziani mantengono la tradizione di donare ai più giovani scarpine a testa di tigre e sacchettini profumati in occasione del Dragon Boat Festival, per esprimere l’auspicio di una sana crescita e di una vita serena. Ancora oggi, molti abitanti del villaggio continuano a cucire questi oggetti a mano. Punto dopo punto, preservano l’essenza culturale dell’antico villaggio, cercando di far conoscere l’artigianato tradizionale a un numero sempre maggiore di persone.

-Foto Xinhua-

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