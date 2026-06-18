TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una modella presenta costumi tradizionali cinesi durante una sfilata di moda alla Tianjin Foreign Studies University a Tianjin, nel nord della Cina, il 17 giugno 2026. La sfilata si è tenuta qui ieri nell’ambito della Tianjin Fashion Week 2026. Modelli e studenti stranieri hanno sfilato in passerella per creare un ponte tra la Cina e il resto del mondo attraverso creazioni indossabili che ispirano lo scambio culturale e l’apprendimento reciproco.

-Foto Xinhua-

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