Martini è di bronzo nel fioretto agli Europei di scherma

IPA60751233 - Mandatory Credit: Photo by Kjetil Waber/SPP/Shutterstock (15409287br).Essen, North Rhine-Westphalia, July 22 2025: Jan Hieromin Nowak (Poland) in duel with Tommaso Martini (Italy) during the FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025 Mens Foil Fencing Team Gold Medal Match at the Messe Essen Hall 5 in Essen, Germany. (Kjetil Waber / SPP).FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025 - Day 6, Essen, North Rhine-Westphalia, July 22 2025:, Essen, North Rhine-Westphalia, Germany - 22 Jul 2025

ROMA (ITALPRESS) – Altra medaglia per gli azzurri agli Europei di scherma, in corso ad Antony, in Francia. L’ha vinta Tommaso Martini, dei Carabinieri, che si è arreso nella prima semifinale della gara individuale di fioretto maschile del torneo continentale. Il toscano ha ceduto contro il polacco Andrzej Rzadkowski per 15-7.
In precedenza si erano arresi ai quarti di finale altri due azzurri: l’altro toscano Filippo Macchi, delle Fiamme Oro, ha perso per 15-14, con polemiche e contestazioni sulla stoccata decisiva, sempre contro Rzadkowski; mentre Tommaso Marini, marchigiano, delle Fiamme Oro, si è arreso per 15-3 di fronte al russo Anton Borodachev.
Per l’Italia è la terza medaglia di questo torneo continentale, dopo l’oro di Simone Mencarelli nella spada e l’argento di Arianna Errigo nel fioretto donne.
In campo femminile è andata in scena oggi la gara individuale di spada. La migliore azzurra è stata Giulia Rizzi, eliminata ai quarti di finale. La 36enne di Udine, delle Fiamme Oro, si è arresa contro la estone Katrina Lehis per 15-7.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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