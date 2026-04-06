Cina: a Tianjin il festival dei fiori di melo selvatico (3)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista posa per una foto con Tang Tang, la mascotte di un festival dei fiori di melo selvatico, nell’area urbana storica di Wudadao a Tianjin, nel nord della Cina, il 3 aprile 2026. Il festival si sta svolgendo qui dal 3 fino al 12 aprile, dando impulso all’industria culturale e turistica locale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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