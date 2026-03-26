Cina: a Taishan l’agricoltura diventa “intelligente” (3)

JIANGMEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto controlla le piantine di riso in un centro per la coltivazione di piantine di una fattoria intelligente nella cittadina di Duhu a Taishan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 24 marzo 2026. Negli ultimi anni, Taishan ha promosso la trasformazione dell’agricoltura tradizionale in una “coltivazione intelligente dei cereali” attraverso l’empowerment tecnologico. Il tasso di trapianto meccanizzato del riso ha raggiunto il 94,5%, mentre il tasso di meccanizzazione complessiva dell’aratura, della semina e del raccolto ha raggiunto il 98,35%.

– Foto Xinhua –

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