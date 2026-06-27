SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Robot eseguono una danza Yingge nel quartiere dei robot di Longgang, nella città di Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. La danza Yingge, o “danza al canto dell’eroe”, è una danza popolare del Guangdong che negli ultimi anni ha goduto di crescente popolarità a livello nazionale. Negli ultimi anni, il distretto di Longgang a Shenzhen ha istituito il primo quartiere dei robot del Paese, che integra un teatro dei robot, aree di test e un parco industriale. Questa iniziativa sta promuovendo la collaborazione e il successo condiviso tra le aziende nazionali di robotica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).