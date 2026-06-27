SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 25 giugno 2026 mostra il quartiere dei robot nel distretto di Longgang della città di Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Negli ultimi anni, il distretto di Longgang a Shenzhen ha istituito il primo quartiere dei robot del Paese, che integra un teatro dei robot, aree di test e un parco industriale. Questa iniziativa sta promuovendo la collaborazione e il successo condiviso tra le aziende nazionali di robotica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).