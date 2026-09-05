SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Persone posano per delle foto davanti al logo dell’Asia-Pacific Media Forum all’esterno della sede del forum a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 5 settembre 2026. L’Asia-Pacific Media Forum si è aperto oggi a Shenzhen, incentrato sul tema “Costruire un percorso verso la prosperità condivisa per la comunità Asia-Pacifico: consenso e azione dei media”.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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