ZAGABRIA (CROAZIA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Aeroporto internazionale di Zagabria ha accolto ieri il primo volo diretto dalla Cina alla Croazia, inaugurando una nuova rotta tra Pechino e Zagabria via Bucarest, in Romania.

La nuova rotta, operata da Air China, sarà attiva tre volte a settimana.

All’arrivo, l’aeromobile ha ricevuto un’accoglienza cerimoniale, compreso il tradizionale saluto d’acqua sulla pista. Funzionari del ministero croato del Turismo e dello Sport, del ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, l’ambasciatore cinese in Croazia e il direttore operativo dell’Aeroporto internazionale di Zagabria hanno accolto l’equipaggio dopo che l’aereo è atterrato in sicurezza.

“Oggi celebriamo non solo un nuovo collegamento aereo, ma anche nuove opportunità per il turismo, gli affari e gli scambi culturali tra i nostri due Paesi. Ci auguriamo di vedere questa partnership crescere e questa rotta prosperare negli anni a venire”, ha dichiarato Nicolas Duthilleul, direttore operativo dell’Aeroporto internazionale di Zagabria.

“Siamo estremamente lieti di istituire una nuova rotta per Pechino. La Cina e l’intero mercato asiatico sono estremamente importanti per noi”, ha dichiarato a Xinhua Monika Udovicic, segretaria di Stato presso il ministero del Turismo e dello Sport.

Ha osservato che i turisti cinesi sono particolarmente importanti per la Croazia perché spesso visitano il Paese al di fuori dell’alta stagione. “Non vengono in Croazia soltanto per il sole e il mare, ma anche per le bellezze naturali e la cultura. La Croazia ha moltissimo da offrire sotto questo aspetto. Il nostro obiettivo è presentare meglio sul mercato cinese i nostri siti UNESCO, i parchi nazionali, i parchi naturali e le altre attrazioni di cui la Croazia può certamente essere orgogliosa”, ha affermato.

L’ambasciatore cinese in Croazia Qi Qianjin ha dichiarato che il volo diretto ridurrà i tempi di viaggio e i costi per gli scambi interpersonali. “Questo rappresenta non solo il primo volo diretto nella storia delle relazioni Cina-Croazia, ma anche un’altra pietra miliare storica nella nostra cooperazione amichevole”, ha affermato.

Kristjan Stanicic, direttore dell’Ente nazionale croato per il turismo, ha affermato che la Croazia si aspetta ora un numero ancora maggiore di turisti dalla Cina, sottolineando al tempo stesso che vi è anche un forte interesse tra i croati a viaggiare in Cina. “Penso che questo non sia soltanto un semplice volo, ma molto di più. Prima di tutto, avvicinerà i popoli cinese e croato e, naturalmente, aprirà nuove opportunità commerciali per i croati in Cina e viceversa”, ha affermato.

(ITALPRESS).