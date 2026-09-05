SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 5 settembre 2026 mostra la cerimonia di apertura dell’Asia-Pacific Media Forum a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L’Asia-Pacific Media Forum si è aperto oggi a Shenzhen, incentrato sul tema “Costruire un percorso verso la prosperità condivisa per la comunità Asia-Pacifico: consenso e azione dei media”. Più di 400 rappresentanti provenienti da oltre 40 Paesi e regioni, oltre ad agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni internazionali, hanno partecipato all’evento.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).