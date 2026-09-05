TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 4 settembre 2026 mostra una veduta all’esterno della sede principale del Forum 2026 di Taiyuan sullo sviluppo energetico a basse emissioni di carbonio, a Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.
Il Forum 2026 di Taiyuan sullo sviluppo energetico a basse emissioni di carbonio ha preso il via ieri. Incentrato sul tema “Gli obiettivi del doppio carbonio guidano la transizione energetica, l’innovazione accelera un futuro verde”, l’evento di due giorni prevede numerose conferenze internazionali, forum paralleli e attività tematiche.Quest’anno ricorre il decimo anniversario del forum.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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