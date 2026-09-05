CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “L’Italia non è un grande partner, l’Italia è il grande amore, gli altri sono partner”. Lo ha detto il premier albanese Edi Rama, a margine del Forum Teha di Cernobbio.

“Non capisco, un vostro collega mi ha chiesto se mi piace Vannacci. Ma perché mi deve piacere un uomo se mi piace Giorgia?”. Così con una battuta su Vannacci. A chi gli chiedeva qual è la differenza più grande tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, Rama ha risposto scherzando: “Giorgia è bella e bravissima”.

In Europa “bisogna trovare un equilibrio, che per il momento non c’è, per combattere l’immigrazione clandestina, ma anche trovare il modo di combattere l’inverno demografico. Non ci si può fidare delle politiche generose e, senza dubbio, non abbastanza efficaci per far crescere la natalità. Bisogna fare quello che hanno fatto i romani quando hanno cominciato a capire che non avevano più la forza di sostenere tanti lavori, di sostenere la propria difesa: hanno fatto una grande discussione nel Senato di Roma. Se i cittadini romani dovevano essere solo quelli dentro le mura o anche quelli fuori e hanno deciso saggiamente di salvare l’impero per qualche altro secolo”, ha poi detto. “Bisogna innanzitutto unire l’Europa, bisogna prendere immediatamente i sette Paesi che sono già in via di adesione e poi vedere come aprire ai talenti fuori dell’Europa. Non sarebbe una brutta idea dire a tutti i talenti del mondo: ‘venite a studiare nelle nostre università e poi alla fine degli studi vi diamo anche il passaporto europeo’. Sarebbe molto buono per le risorse umane dell’Europa che sono sempre meno”, ha aggiunto. Secondo Rama l’immigrazione “ha un peso sull’economia, dipende da che lato lo guardiama. Se guardiamo dal lato dell’immigrazione illegale può avere delle conseguenze negative, ma se guardiamo dal lato dell’immigrazione legale è solo una cosa buona per l’economia”.

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