CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Vannacci siede al Parlamento europeo, ho l’occasione di incrociarlo. Sapete che ha fatto parte del partito di Matteo Salvini, che è il nostro alleato e con il quale lavoriamo. Avrò l’opportunità di cenare con Salvini stasera. Questi legami d’amicizia sono estremamente forti, estremamente importanti per noi”. Così il presidente del Rassemblement National e leader del gruppo dei Patrioti per l’Europa, Jordan Bardella, a margine del Forum Teha di Cernobbio. “Ora, non spetta a me commentare la vita politica italiana. Spero semplicemente che gli italiani che vogliono proteggere la loro stabilità faranno la scelta utile di sostenere la coalizione guidata da Giorgia Meloni”, ha aggiunto. “Durante questo forum ci sarà l’occasione di incrociare molte persone. Ma la mia fedeltà va naturalmente a Salvini e il mio rispetto va naturalmente alla presidente del Consiglio. Spero che possa continuare a portare l’Italia ancora più lontano e ancora più in alto”, ha detto.

“L’immigrazione è la sfida più grande che l’Europa si trova ad affrontare e che si pone innanzitutto alla Francia. Se domani saremo al governo in Francia, il nostro Paese sarà uno dei meno attrattivi per l’immigrazione in Europa. Pertanto desideriamo, non appena arriveremo al potere, avviare un referendum e consultare i francesi su questo tema. Proporremo loro l’abolizione dello ius solis, il controllo delle frontiere, la gestione dell’asilo nelle ambasciate e nei consolati dei Paesi di partenza e la priorità nazionale per i francesi negli aiuti sociali”. “Spero che avremo l’occasione di lavorare anche a livello europeo con governi partner per porre fine a un’immigrazione che oggi è diventata totalmente fuori controllo, anche sotto il peso dell’Unione Europea, che non considera le migrazioni come un problema ma come un progetto. È forse questa volontà di proteggere la nostra identità e le nostre patrie che crea delle convergenze con il governo italiano“, ha concluso.

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