Von der Leyen in Groenlandia il 6 e 7 settembre per rafforzare i rapporti con l’Ue

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il 6 e 7 settembre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si recherà a Nuuk per far progredire le relazioni tra la Groenlandia e l’UE e discutere di temi connessi alla crescente importanza strategica dell’Artico. La presidente von der Leyen incontrerà il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen e la prima ministra della Danimarca Mette Frederiksen. Nel corso della visita incontrerà anche il primo ministro delle Isole Far Oer, Beinir Johannesen.

I leader discuteranno in particolare delle principali sfide e opportunità che la Groenlandia e l’intera regione artica si trovano ad affrontare, nonché di iniziative concrete per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale. In stretta collaborazione con i partner, l’UE sta rivedendo la sua politica artica per essere certa di avere gli strumenti necessari per reagire agli sviluppi attuali e futuri.

Domenica la presidente von der Leyen visiterà la calotta glaciale della Groenlandia a bordo di un’imbarcazione insieme al premier Nielsen e alla prima ministra Frederiksen. Lunedì i tre leader avvieranno il progetto potenziato di connettività satellitare per la Groenlandia presso la sede della Tusass (La principale compagnia di telecomunicazioni della Groenlandia) e firmeranno una nuova dichiarazione comune dell’UE, del governo della Groenlandia e del governo della Danimarca sulle relazioni tra l’UE e la Groenlandia. La presidente sarà accompagnata dal commissario per i Partenariati internazionali Jozef Síkela e dal consigliere speciale per le relazioni UE-Artico Jyrki Katainen. La missione trae origine dalla visita del Commissario Síkela in Groenlandia nel maggio 2026, durante la quale partecipò al dialogo politico UE-Groenlandia e alla conferenza “Future Greenland 2026”.

– Foto Ipa Agency –

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