Cina: a Shanghai la mostra sull’arte e la cultura di Dunhuang (1)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un visitatore scatta una foto a un murale di Dunhuang durante l’anteprima della Dunhuang Culture and Art Public Benefit Exhibition, a Shanghai, nella Cina orientale, il 22 ottobre 2025. La mostra aprirà al pubblico il 23 ottobre e resterà allestita fino al 31 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]