YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Piccoli aironi vengono avvistati nell’area panoramica di Shahu, nella contea di Pingluo della città di Shizuishan, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, il 18 aprile 2026. Da marzo a ottobre di ogni anno, l’area panoramica di Shahu funge da importante habitat di nidificazione per gli uccelli migratori, grazie a vaste superfici d’acqua, abbondanza di plancton, pesci e gamberi e a una varietà di ecosistemi. Negli ultimi anni, l’area ha continuato a promuovere la gestione sistematica di montagne, fiumi, foreste, terreni agricoli, laghi, praterie e deserti, ha ripristinato laghi in precedenza destinati all’acquacoltura, ha riconvertito terreni agricoli in zone umide e ha migliorato sia la qualità dell’acqua sia l’ambiente ecologico complessivo. Il numero di specie di uccelli presenti nell’area è salito da 178 nel 2011 a 216.

-Foto Xinhua-

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